Почеттино заявил, что молодой состав «Челси» не является оправданием

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что молодой состав команды не является оправданием неудачной игры лондонцев.

«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве.

«Мы — «Челси», и мы должны вести себя как «Челси», мы должны вести себя так, как будто хотим принадлежать к большому клубу. Молодость и не опытность не оправдание для нас. Нам необходимо защищать свою эмблему, биться за свой клуб. Мы говорим о потенциально прекрасных игроках, они молоды, но им нужно совершенствоваться гораздо быстрее», — цитирует Почеттино BBC.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. 4 апреля команда сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22.15 мск.