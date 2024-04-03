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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в АПЛ 3 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и Бернарду Силва.
Эрлин Холанн (слева) и Бернарду Силва.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся 3 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра в Манчестере на стадионе «Этихад» начнется в 22.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый / второй / третий.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за ключевыми событиями противостояния «Ман Сити» и «Астон Виллы».

«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 64 очка и находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. «Астон Вилла» тренера Унаи Эмери идет на четвертом месте с 59 баллами после 30 туров.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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Клопп не переживает о том, что «Ливерпуль» не считают фаворитом на победу в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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