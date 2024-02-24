Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:52

«Аль-Иттихад» хочет купить Варана этим летом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает 90min.

По данным источника, претендентом на француза является «Аль-Иттихад», в котором выступает нападающий Карим Бензема. Руководство клуба готово предложить Варану контракт с заработной платой в размере 30 миллионов евро.

Соглашение Варана с «МЮ» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник провел 23 встречи за манкунианцев, в которых забил один гол.

Рафаэль Варан
ФК Аль-Иттихад
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Участие Камилы Валиевой в ледовых шоу Татьяны Навки под угрозой
Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку с участием Макрона
Медведев назвал новые санкции направленными против всех россиян
В США предрекли Украине проблемы с заменой уничтоженных ЗРК Patriot
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трент Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его фанатки

Давид Сильва признан лучшим игроком АПЛ в 2010-х по версии FourFourTwo, в топ-5 четыре игрока «Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 - : -
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 22 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости