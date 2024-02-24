«Аль-Иттихад» хочет купить Варана этим летом
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает 90min.
По данным источника, претендентом на француза является «Аль-Иттихад», в котором выступает нападающий Карим Бензема. Руководство клуба готово предложить Варану контракт с заработной платой в размере 30 миллионов евро.
Соглашение Варана с «МЮ» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник провел 23 встречи за манкунианцев, в которых забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|5
|3
|58-26
|56
|
3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35-44
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
17
|Эвертон
|25
|8
|6
|11
|27-33
|20
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|23.02
|23:00
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|- : -
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|22
|1
|7
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