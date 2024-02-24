«Аль-Иттихад» хочет купить Варана этим летом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает 90min.

По данным источника, претендентом на француза является «Аль-Иттихад», в котором выступает нападающий Карим Бензема. Руководство клуба готово предложить Варану контракт с заработной платой в размере 30 миллионов евро.

Соглашение Варана с «МЮ» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник провел 23 встречи за манкунианцев, в которых забил один гол.