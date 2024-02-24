Давид Сильва признан лучшим игроком АПЛ в 2010-х по версии FourFourTwo, в топ-5 четыре игрока «Сити»
Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков АПЛ в 2010-х годах.
Лучшим игроком этого периода назван бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. Испанец выступал за «горожан» с 2010 по 2020 годы, провел 436 матчей, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач.
Второе место в рейтинге занял действующий игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. Третьим также стал бывший игрок «Сити» Серхио Агуэро.
Топ-10 рейтинга:
- Давид Сильва («Манчестер Сити»)
- Кевин де Брейне («Челси», «Манчестер Сити»)
- Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
- Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)
- Яя Туре («Манчестер Сити»)
- Эден Азар («Челси»)
- Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)
- Гарет Бэйл («Тоттенхэм»)
- Луис Суарес («Ливерпуль»)
- Венсан Компани («Манчестер Сити»)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|5
|3
|59-26
|59
|
3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62-23
|58
|
4
|Астон Вилла
|26
|16
|4
|6
|56-35
|52
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|26
|14
|2
|10
|36-36
|44
|
7
|Брайтон
|26
|10
|9
|7
|49-41
|39
|
8
|Вест Хэм
|26
|11
|6
|9
|40-46
|39
|
9
|Вулверхэмптон
|26
|11
|5
|10
|40-40
|38
|
10
|Ньюкасл
|26
|11
|4
|11
|54-45
|37
|
11
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
12
|Фулхэм
|26
|9
|5
|12
|36-42
|32
|
13
|Кр. Пэлас
|26
|7
|7
|12
|31-44
|28
|
14
|Борнмут
|25
|7
|7
|11
|33-47
|28
|
15
|Эвертон
|26
|8
|7
|11
|28-34
|25
|
16
|Брентфорд
|26
|7
|4
|15
|37-48
|25
|
17
|Нот. Форест
|26
|6
|6
|14
|34-48
|24
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|26
|3
|4
|19
|25-58
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|26
|3
|4
|19
|22-66
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.03
|18:00
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|2.03
|18:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|- : -
|2.03
|18:00
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|2.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|2.03
|20:30
|
Лутон Таун – Астон Вилла
|- : -
|3.03
|16:00
|
Бернли – Борнмут
|- : -
|3.03
|18:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|4.03
|23:00
|
Шеффилд Юн. – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|14
|П
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|23
|1
|7
Новости