Трент Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его фанатки

Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд нанял телохранителей и частного детектива из-за преследующей его болельщицы, сообщает The Sun.

Источник пишет, что уже больше года его преследует фанатка. Женщина приходила домой к 25-летнему футболисту, появлялась в ресторанах, которые он посещал, и на тренировочной базе «Ливерпуля». Руководство клуба знает и о ситуации и пытается помочь футболисту.

«Для Трента этот ад длится уже больше года. Эта женщина терроризирует его и его семью, забрасывая непристойными сообщениями сексуального характера», — рассказал газете неназванный источник.

В текущем сезоне на счету Александер-Арнольда два мяча и десять голевых передач в 29 матчах.