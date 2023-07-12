«Аль-Хиляль» предложил 25,5 миллионов фунт за форварда сборной Сербии Митровича

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Аль-Хиляль» предложил лондонцам 25,5 миллиона фунтов стерлингов за переход 28-летнего серба. Сам форвард хочет принять предложение саудовского клуба.

Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.