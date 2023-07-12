«Аль-Хиляль» предложил 25,5 миллионов фунт за форварда сборной Сербии Митровича
Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Аль-Хиляль» предложил лондонцам 25,5 миллиона фунтов стерлингов за переход 28-летнего серба. Сам форвард хочет принять предложение саудовского клуба.
Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Брайтон
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|0
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7
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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