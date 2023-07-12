«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Гонсалу Рамушу
«Бенфика» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Гонсалу Рамуша.
Как сообщает Caught Offside, в сделку, помимо денежной компенсации, «красные дьяволы» хотели включить переход в лиссабонский клуб бразильского защитника Алекса Теллеса. Пока неясно, будет ли «Манчестер Юнайтед» делать еще одно предложение «Бенфике» по 22-летнему Рамушу, однако сообщается, что Теллес, которого манкунианцы намеревались включить в сделку, предпочел бы вариант с продолжением карьеры в «Порту».
Ранее информировалось, что «ПСЖ» готов заплатить за переход Рамуша 55 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 форвард провел 47 матчей за «орлов» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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|Арсенал
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
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|
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|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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