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Сегодня, 09:59

Агент Роналду возобновил переговоры с «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш снова установил контакт с «Челси» в преддверии закрытия летнего трансферного дедлайна, сообщает The Independent.

По данным источника, агент 37-летнего игрока выясняет, не изменилась ли позиция лондонского клуба, поскольку он продолжает пытаться добиться для Роналду перехода в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

Отметим, что нападающий был предложен синим в начале трансферного окна, но главный тренер команды Томас Тухель не был заинтересован в сделке.

28 августа сообщалось, что Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/wilfried-zaha-transfer-chelsea-crystal-palace-b2154515.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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«Челси» согласовал трансферы двух игроков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 1
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 1
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 1 : 0
27.08 17:00
Челси – Лестер
 2 : 1
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 9 : 0
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 4 : 2
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 2 : 1
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 0 : 1
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 1 : 1
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
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