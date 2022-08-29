Агент Роналду возобновил переговоры с «Челси»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш снова установил контакт с «Челси» в преддверии закрытия летнего трансферного дедлайна, сообщает The Independent.

По данным источника, агент 37-летнего игрока выясняет, не изменилась ли позиция лондонского клуба, поскольку он продолжает пытаться добиться для Роналду перехода в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

Отметим, что нападающий был предложен синим в начале трансферного окна, но главный тренер команды Томас Тухель не был заинтересован в сделке.

28 августа сообщалось, что Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.