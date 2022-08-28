Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В Манчестер может отправиться форвард итальянцев Виктор Осимхен.

По данным источника, неаполитанский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением 37-летнего португальца. «МЮ» в свою очередь, сделает предложение по Осимхену только после подписания форварда «Аякса» Антони.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.