Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В Манчестер может отправиться форвард итальянцев Виктор Осимхен.
По данным источника, неаполитанский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением 37-летнего португальца. «МЮ» в свою очередь, сделает предложение по Осимхену только после подписания форварда «Аякса» Антони.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
4
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
10
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
17
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
19
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 1
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 1
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|1 : 0
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|2 : 1
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|9 : 0
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|4 : 2
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0