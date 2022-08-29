«Челси» согласовал трансферы двух игроков

«Челси» завершает переговоры по отправке в аренду двух игроков команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник Каллум Хадсон-Одои присоединится к леверкузенскому «Байеру» на правах аренды в ближайшие часы, сделка будет завершена в ближайшее время. Защитник Итан Ампаду полетит в Италию и во вторник пройдет медицинский осмотр, чтобы присоединиться к «Специи».

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в четырех матчах. В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном» (30 августа).