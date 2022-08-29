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Сегодня, 10:39

«Челси» согласовал трансферы двух игроков

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каллум Хадсон-Одои.
Фото Global Look Press

«Челси» завершает переговоры по отправке в аренду двух игроков команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник Каллум Хадсон-Одои присоединится к леверкузенскому «Байеру» на правах аренды в ближайшие часы, сделка будет завершена в ближайшее время. Защитник Итан Ампаду полетит в Италию и во вторник пройдет медицинский осмотр, чтобы присоединиться к «Специи».

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в четырех матчах. В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном» (30 августа).

Источник: https://t.co/rzEfdc5Zh5
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2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
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 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
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 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
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 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
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 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
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 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 2 1 0
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Челси

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