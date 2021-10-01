Впервые в истории в финала Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка сыграют клубы из одной страны

«Атлетику Паранаэнсе» переиграл «Пеньяроль» (2:0) в 1/2 финала Южноамериканского кубка. В финале победители встретятся с другой бразильской командой — «Брагантину».

Ранее в финал Кубка Либертадорес вышли «Фламенго» и «Палмейрас».

Таким образом, впервые в финале обоих главных турниров Южной Америки сыграют четыре команды не только из Бразилии, но и из одной страны.