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«Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

01:37
«Палмейрас» обыграл «Фламенго». Фото Reuters
«Палмейрас» обыграл «Фламенго». Фото Reuters
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В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» (2:1 д. в.). Основное время завершилось вничью — 1:1.

На пятой минуте «Палмейрас» вывел вперед Рафаэл Вейга. Габриэл Барбоза ударом в ближний угол ворота Вевертона сравнял результат. В дополнительное время ошибку допустил Андреас Перейра. Он позволил Дейверсону перехватить мяч и выйти один на один с Диего Алвесом, после чего форвард вывел свою команду вперед. Это произошло на 95-й минуте.

«Палмейрас» выиграл третий турнир в своей истории. Ранее команда побеждала в прошлом, 2020 году, а также в 1999 году. Три финала команда проиграла. «Фламенго» впервые в своей истории уступил в финале Кубка Либертадорес. До этого команда дважды выходила в финал и оба раза побеждала (1981 и 2019 год).

Девейрсон был признан лучшим игроком матча.

Кубок Либертадорес. Финал
27 нояб, 23:00. Centenario (Монтевидео)
Палмейрас
2:1
Фламенго

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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