«Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» (2:1 д. в.). Основное время завершилось вничью — 1:1.

На пятой минуте «Палмейрас» вывел вперед Рафаэл Вейга. Габриэл Барбоза ударом в ближний угол ворота Вевертона сравнял результат. В дополнительное время ошибку допустил Андреас Перейра. Он позволил Дейверсону перехватить мяч и выйти один на один с Диего Алвесом, после чего форвард вывел свою команду вперед. Это произошло на 95-й минуте.

«Палмейрас» выиграл третий турнир в своей истории. Ранее команда побеждала в прошлом, 2020 году, а также в 1999 году. Три финала команда проиграла. «Фламенго» впервые в своей истории уступил в финале Кубка Либертадорес. До этого команда дважды выходила в финал и оба раза побеждала (1981 и 2019 год).

Девейрсон был признан лучшим игроком матча.