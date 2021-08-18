«Палмейрас» Луиза Адриану вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Палмейрас» обыграл «Сан-Паулу» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

34-летний бразилец Луиз Адриану, выступавший ранее за «Спартак», провел всю встречу на скамейке запасных «Палмейрас». В составе «Сан-Паулу» все 90 минут отыграл экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

Следующим соперником «Палмейрас» будет победитель противостояния «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт».