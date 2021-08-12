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Гол с передачи Халка принес «Атлетику Минейру» победу над «Ривер Плейт»

05:33
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«Ривер Плейт» проиграл «Атлетику Минейру» в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Единственный мяч с передачи экс-игрока «Зенита» Халка забил Игнасио Фернандес.

Стоит отметить, что в конце второго тайма автор гола получил красную карточку.

Ответная игра состоится 19 августа.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Первый матч

«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Атлетику Минейру» (Бразилия) — 0:1 (0:0)

Гол: Фернандес, 58.

Удаление: Фернандес (А), 84.

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Евгений Козинов все материалы автора

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