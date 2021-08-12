Гол с передачи Халка принес «Атлетику Минейру» победу над «Ривер Плейт»
05:33
«Ривер Плейт» проиграл «Атлетику Минейру» в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Единственный мяч с передачи экс-игрока «Зенита» Халка забил Игнасио Фернандес.
Стоит отметить, что в конце второго тайма автор гола получил красную карточку.
Ответная игра состоится 19 августа.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Первый матч
«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Атлетику Минейру» (Бразилия) — 0:1 (0:0)
Гол: Фернандес, 58.
Удаление: Фернандес (А), 84.
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