Экс-нападающий ЦСКА Витинью помог «Фламенго» выйти в полуфинал Кубка Либертадорес
03:05
«Фламенго» переиграл «Олимпию» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес.
В составе бразильской команды на 58-й минуте встречи на поле вышел экс-нападающий ЦСКА Витинью. На 65-й минуте он получил желтую карточку за неспортивное поведение.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Фламенго» (Бразилия) — «Олимпия» (Парагвай) — 5:1 (2:1)
Голы: Барбоза, 30 (1:0). Бруну Энрике, 36 (1:1). Рекальде, 45 (2:1). Арау, 49 (3:1). Сальседо, 56 — в свои ворота (4:1). Барбоза, 77 (5:1).
Первый матч — 4:1.
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