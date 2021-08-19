Экс-нападающий ЦСКА Витинью помог «Фламенго» выйти в полуфинал Кубка Либертадорес

«Фламенго» переиграл «Олимпию» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В составе бразильской команды на 58-й минуте встречи на поле вышел экс-нападающий ЦСКА Витинью. На 65-й минуте он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Фламенго» (Бразилия) — «Олимпия» (Парагвай) — 5:1 (2:1)

Голы: Барбоза, 30 (1:0). Бруну Энрике, 36 (1:1). Рекальде, 45 (2:1). Арау, 49 (3:1). Сальседо, 56 — в свои ворота (4:1). Барбоза, 77 (5:1).

Первый матч — 4:1.