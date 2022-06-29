Фанаты «Бока Хуниорс» были арестованы за расистские выкрики и нацистские жесты

«Коринтианс» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес — 0:0.

Как сообщает Globo Esporte, фанаты аргентинской команды были арестованы за то, что использовали обезьянье уханье и показывали нацистские жесты во время игры на стадионе «Нео Куимика Арена». Еще четыре фаната были доставлены в специальный уголовный суд внутри арены для проверки по поводу расистских жестов.

Это не первый случай, когда болельщики «Боки» были арестованы в Сан-Паулу за расистские действия.

Ответная игра состоится в Аргентине 6 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.