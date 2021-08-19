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Гол и голевая передача Халка помогли «Атлетику Минейру» обыграть «Ривер Плейт»

05:23
19 августа. «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт» — 3:0. Халк. Фото Twitter
19 августа. «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт» — 3:0. Халк. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» переиграл «Ривер Плейт» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за бразильскую команду, отметился голом и голевой передачей.

В полуфинале турнира «Атлетику Минейру» встретится с «Палмейрас».

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 3:0 (2:0)

Голы: Сарачо, 22 (1:0). Халк, 34 (2:0). Сарачо, 61 (3:0).

Первый матч — 1:0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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