Гол и голевая передача Халка помогли «Атлетику Минейру» обыграть «Ривер Плейт»
05:23
«Атлетику Минейру» переиграл «Ривер Плейт» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за бразильскую команду, отметился голом и голевой передачей.
В полуфинале турнира «Атлетику Минейру» встретится с «Палмейрас».
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 3:0 (2:0)
Голы: Сарачо, 22 (1:0). Халк, 34 (2:0). Сарачо, 61 (3:0).
Первый матч — 1:0.
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