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Впервые в истории Кубка Либертадорес в полуфинале сыграют 3 клуба из одной страны

07:22
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Сегодня определились три из четырех полуфиналистов Кубка Либертадорес. Выход в полуфинал заслужили «Палмейрас», «Атлетику Минейру» и «Фламенгу».

Как сообщает Globo Esporte, впервые в истории турнира в полуфинале сыграют три клуба из одной страны.

Кроме того, в пятницу, 20 августа, полуфинал Кубка Либертадорес может стать полностью бразильским, если «Флуминенсе» обыграет эквадорскую «Барселону». В первой встрече между ними была зафиксирована ничья — 2:2.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес состоится 27 ноября на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай.

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Евгений Козинов все материалы автора

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