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Халк эффектно перебросил вратаря в четвертьфинале Кубка Либертадорес. Видео

04:35
Халк. Фото Twitter
Халк. Фото Twitter
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Экс-нападающий «Зенита» Халк отметился голом и голевой передачей в первом тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт».

35-летний бразилец на 22-й минуте ассистировал Федерико Сарачо. Спустя несколько минут он отметился голом, выйдя один на один с вратарем и эффектно перебросив его.

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Евгений Козинов все материалы автора

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