Халк эффектно перебросил вратаря в четвертьфинале Кубка Либертадорес. Видео

Экс-нападающий «Зенита» Халк отметился голом и голевой передачей в первом тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт».

35-летний бразилец на 22-й минуте ассистировал Федерико Сарачо. Спустя несколько минут он отметился голом, выйдя один на один с вратарем и эффектно перебросив его.