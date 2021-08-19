Халк эффектно перебросил вратаря в четвертьфинале Кубка Либертадорес. Видео
04:35
Экс-нападающий «Зенита» Халк отметился голом и голевой передачей в первом тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетику Минейру» — «Ривер Плейт».
35-летний бразилец на 22-й минуте ассистировал Федерико Сарачо. Спустя несколько минут он отметился голом, выйдя один на один с вратарем и эффектно перебросив его.
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