Скандал на Кубке Америки. Сборной Чили приписывают вечеринку с проститутками, но пока подтвердился только визит парикмахера
Прорыв «пузыря»
В любой другой ситуации нарушения режима футболистами чилийской сборной воспринимались бы как проблемы с командной дисциплиной. Однако пандемия повысила градус скандала в несколько раз. И речь не только о здоровье нарушивших антиковидный регламент, но и о моральных аспектах.
Дело в том, что все протесты против проведения Кубка Америки в Бразилии сводились именно к тяжелейшей эпидемиологической обстановке. На днях страна преодолела страшный рубеж в 500 тысяч смертей от коронавируса. На матчах чемпионата Бразилии, которые и так постоянно начинаются с минуты молчания, по этому случаю провели специальные церемонии. И тема настолько болезненная, что от фанатов досталось игроку «Палмейраса» Лукасу Лиме, который загулял на подпольной вечеринке.
Кубок Америки тоже под прицелом, и в Бразилии считают количество заболевших. Понятно, что общую статистику серьезно испортила сборная Венесуэлы, которая фактически привезла вирус с собой, но все равно более пятидесяти заразившихся уже после первого тура игроков, представителей делегаций сборных и сотрудников принимающих участников турнира отелей — это довольно много.
И все это — при жестких мерах безопасности, которые гарантировал всем КОНМЕБОЛ. Не спасают ни тотальная вакцинация, ни закрепленные за каждой командой автобусы и чартеры, которые регулярно дезинфицируют. Так что выходки прорвавших «пузырь» чилийцев вызвали всеобщее возмущение. И уже первая часть похождений представителей «Ла Рохи» выглядела идиотской.
Чилийские звезды вдруг решили, что пора привести себя в порядок, и накануне матча с Перу организовали приезд в закрытый отель барбера. Все можно было сделать тихо, однако в сети оказались как фотографии, так и видео происходившего. Даже искать нарушителей режима не пришлось, когда в кадре — пусть и скрытые медицинскими масками — сияли лица Артуро Видаля и Гари Меделя. Естественно, КОНМЕБОЛ сразу начал расследование, и всех провинившихся ждут денежные штрафы. Но это было только начало.
А были ли девочки?
В воскресенье поздно вечером информационное пространство взорвало сообщение о куда более серьезном нарушении регламента — якобы устроенной вечеринке с приглашением на нее женщин с низким уровнем социальной ответственности. При этом различные источники приводили разный состав нарушителей дисциплины. Варьировались как фамилии игроков, так и количество участников загула — по разным версиям, их было от трех до семи. В конце концов, сошлись на следующих фамилиях: Видаль, Медель, Бреретон, Арангис, Варгас и Марипан. Потом добавили туда Менезеса и Гальдамеса.
Вдобавок ко всему сообщалось, что сборная не тренировалась на протяжении двух дней, а ее главный тренер Мартин Ласарте на фоне случившегося мог уйти в отставку. По одной из версий, наставник «Ла Рохи» якобы пригрозил крайними мерами, если скандал попытаются замять. Однако во всей этой истории изначально хватало нестыковок. Например, сопровождающие команду журналисты сняли в воскресенье и момент отъезда сборной на тренировку, и процесс посадки в автобус совершенно невозмутимых Видаля с Меделем, которым, по слухам, грозило чуть ли не отстранение от сборной.
Возможно, правильным было бы пригласить на пресс-конференцию накануне матча с Уругваем кого-то из подозреваемых, а так отдуваться за них пришлось другим. При этом Ласарте не подтвердил версию о вечеринке и конфликте с игроками, но факт нарушения дисциплины признал. Речь шла о визите парикмахера, о чем говорилось в распространенном заранее пресс-релизе Чилийской федерации футбола.
«Это меня достаточно обеспокоило. Это была ошибка, которую можно исправить», — сказал Ласарте.
Как можно понять из выступления Ласарте, все было не так, как сообщала пресса. И, в частности, испанская Marca, с новости которой все и началось. При этом издание AS Chilе, представитель которого находится рядом со сборной, выбрало взвешенную позицию, еще до пресс-конференции сообщив: существует только официальная версия о нарушении дисциплины шестью футболистами и визитом парикмахера, который предварительно сделал ПЦР-тест. Но, как признала федерация, в любом случае это нарушало протокол безопасности КОНМЕБОЛ.
«Недисциплинированность есть в жизни в целом, человек склонен к ошибкам, и лучшее из всего этого — учиться на падениях и ошибках. Важно уметь их признавать. Если вы однажды ошиблись, не повторяйте эту ошибку снова, не грешите снова», — заявил капитан сборной Клаудио Браво. Также голкипер рассказал, что в субботу командной тренировки не было из соображений безопасности, футболисты в отеле занимались индивидуально, ожидая результатов тестов, которые в итоге оказались отрицательными.
В общем, есть большие сомнения, что секс-скандал на самом деле был. Скептики, конечно, вспоминают, что и историю со стрижкой признали не сразу, а после того, как в сети всплыли фото и видео, но многие сходятся на том, что новая история — фейк. И не просто так на пресс-конференции чилийцев звучали слова, что к игре готовы все, за исключением Алексиса Санчеса, которого из-за травмы вывели из заявки еще до старта турнира. А Видаль направил болельщикам сигнал, сняв видео, где он подтягивается на турнике, и написал: «Готовы к завтрашнему дню!»
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