Скандал на Кубке Америки. Сборной Чили приписывают вечеринку с проститутками, но пока подтвердился только визит парикмахера

«Ла Роха» оказалась главным генератором скандалов на турнире.

Прорыв «пузыря»

В любой другой ситуации нарушения режима футболистами чилийской сборной воспринимались бы как проблемы с командной дисциплиной. Однако пандемия повысила градус скандала в несколько раз. И речь не только о здоровье нарушивших антиковидный регламент, но и о моральных аспектах.

Дело в том, что все протесты против проведения Кубка Америки в Бразилии сводились именно к тяжелейшей эпидемиологической обстановке. На днях страна преодолела страшный рубеж в 500 тысяч смертей от коронавируса. На матчах чемпионата Бразилии, которые и так постоянно начинаются с минуты молчания, по этому случаю провели специальные церемонии. И тема настолько болезненная, что от фанатов досталось игроку «Палмейраса» Лукасу Лиме, который загулял на подпольной вечеринке.

Кубок Америки тоже под прицелом, и в Бразилии считают количество заболевших. Понятно, что общую статистику серьезно испортила сборная Венесуэлы, которая фактически привезла вирус с собой, но все равно более пятидесяти заразившихся уже после первого тура игроков, представителей делегаций сборных и сотрудников принимающих участников турнира отелей — это довольно много.

?ANTES MUERTOS, QUE SENCILLOS! Arturo Vidal y Gary Medel retocaron si corte de pelo antes del partido contra Bolivia ?? pic.twitter.com/2ZWqBW25uQ — ESPN F?tbol Chile (@ESPNFutbolChile) June 18, 2021

И все это — при жестких мерах безопасности, которые гарантировал всем КОНМЕБОЛ. Не спасают ни тотальная вакцинация, ни закрепленные за каждой командой автобусы и чартеры, которые регулярно дезинфицируют. Так что выходки прорвавших «пузырь» чилийцев вызвали всеобщее возмущение. И уже первая часть похождений представителей «Ла Рохи» выглядела идиотской.

Чилийские звезды вдруг решили, что пора привести себя в порядок, и накануне матча с Перу организовали приезд в закрытый отель барбера. Все можно было сделать тихо, однако в сети оказались как фотографии, так и видео происходившего. Даже искать нарушителей режима не пришлось, когда в кадре — пусть и скрытые медицинскими масками — сияли лица Артуро Видаля и Гари Меделя. Естественно, КОНМЕБОЛ сразу начал расследование, и всех провинившихся ждут денежные штрафы. Но это было только начало.

А были ли девочки?

В воскресенье поздно вечером информационное пространство взорвало сообщение о куда более серьезном нарушении регламента — якобы устроенной вечеринке с приглашением на нее женщин с низким уровнем социальной ответственности. При этом различные источники приводили разный состав нарушителей дисциплины. Варьировались как фамилии игроков, так и количество участников загула — по разным версиям, их было от трех до семи. В конце концов, сошлись на следующих фамилиях: Видаль, Медель, Бреретон, Арангис, Варгас и Марипан. Потом добавили туда Менезеса и Гальдамеса.

Вдобавок ко всему сообщалось, что сборная не тренировалась на протяжении двух дней, а ее главный тренер Мартин Ласарте на фоне случившегося мог уйти в отставку. По одной из версий, наставник «Ла Рохи» якобы пригрозил крайними мерами, если скандал попытаются замять. Однако во всей этой истории изначально хватало нестыковок. Например, сопровождающие команду журналисты сняли в воскресенье и момент отъезда сборной на тренировку, и процесс посадки в автобус совершенно невозмутимых Видаля с Меделем, которым, по слухам, грозило чуть ли не отстранение от сборной.

Gary Medel y Arturo Vidal se suben al bus de la Roja, camino al entrenamiento en el estadio Dutrinha. @ASChile pic.twitter.com/Ph33bC88o7 — Diego Vega (@diegovegarojas) June 20, 2021

Возможно, правильным было бы пригласить на пресс-конференцию накануне матча с Уругваем кого-то из подозреваемых, а так отдуваться за них пришлось другим. При этом Ласарте не подтвердил версию о вечеринке и конфликте с игроками, но факт нарушения дисциплины признал. Речь шла о визите парикмахера, о чем говорилось в распространенном заранее пресс-релизе Чилийской федерации футбола.

«Это меня достаточно обеспокоило. Это была ошибка, которую можно исправить», — сказал Ласарте.

Как можно понять из выступления Ласарте, все было не так, как сообщала пресса. И, в частности, испанская Marca, с новости которой все и началось. При этом издание AS Chilе, представитель которого находится рядом со сборной, выбрало взвешенную позицию, еще до пресс-конференции сообщив: существует только официальная версия о нарушении дисциплины шестью футболистами и визитом парикмахера, который предварительно сделал ПЦР-тест. Но, как признала федерация, в любом случае это нарушало протокол безопасности КОНМЕБОЛ.

Mart?n Lasarte necesitaba m?s arcos. Mientras la Roja entrena, un grupo de funcionarios de la Prefeitura de Cuiab? lleg? con dos m?s desde un instituto. Cosas de Copa Am?rica. @ASChile pic.twitter.com/NlUWWIR8rJ — Diego Vega (@diegovegarojas) June 17, 2021

«Недисциплинированность есть в жизни в целом, человек склонен к ошибкам, и лучшее из всего этого — учиться на падениях и ошибках. Важно уметь их признавать. Если вы однажды ошиблись, не повторяйте эту ошибку снова, не грешите снова», — заявил капитан сборной Клаудио Браво. Также голкипер рассказал, что в субботу командной тренировки не было из соображений безопасности, футболисты в отеле занимались индивидуально, ожидая результатов тестов, которые в итоге оказались отрицательными.

В общем, есть большие сомнения, что секс-скандал на самом деле был. Скептики, конечно, вспоминают, что и историю со стрижкой признали не сразу, а после того, как в сети всплыли фото и видео, но многие сходятся на том, что новая история — фейк. И не просто так на пресс-конференции чилийцев звучали слова, что к игре готовы все, за исключением Алексиса Санчеса, которого из-за травмы вывели из заявки еще до старта турнира. А Видаль направил болельщикам сигнал, сняв видео, где он подтягивается на турнике, и написал: «Готовы к завтрашнему дню!»