Месси осчастливил фаната автографом на спине и повторил великий рекорд. Суарес заставил Видаля забить в свои ворота

Аргентинцы одержали вторую победу подряд, а чилийцы после скандала сыграли вничью с Уругваем.

Старая гвардия в деле

Кубок Америки. Группа А

Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)

Гол: А.Д.Гомес, 10.

Аргентина: Э.Мартинес, Тальяфико, Пеццела, К.Ромеро, Молина, Ди Мария (А.Корреа, 81), А.Д.Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 80), Родригес, Месси, Агуэро (К.Корреа, 59).

Парагвай: Сильва, Г.Гомес, Алонсо, Арсамендия, Эспинола, Ал.Ромеро (О.Ромеро, 66), Пирис (Санчес, 82), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан.Ромеро (Самудио, 88), Альмирон, Авалос.

Предупреждения: Г.Гомес, 16. Паредес, 34. Кардосо Лусена, 78.

Бразилиа. Стадион Национальный.

Победа над Уругваем подняла тонус аргентинской команды, и болельщики искали позитив буквально во всем. Многие, например, обратили внимание, что на тренировке на запястье Лаутаро Мартинеса красовалась красная ленточка, с которой связано много историй. На ЧМ-2018 такую передала Месси мама хорошо знакомого с Лео журналиста, и после игры с Нигерией (2:1) забивший первый гол на турнире капитан показал, что носит амулет на лодыжке.

Lionel Messi has now given the red ribbon received from journalist at the 2018 World Cup to Lautaro Martinez in an effort to help him with his difficulties in front of goal. Another incredible gesture from Leo ? pic.twitter.com/cDw9fkoJuq — - (@Messi10ENi) June 20, 2021

С тех пор Лео делал аналогичные подарки партнерам по «Барселоне» и сборной. В первом случае переживавший непростой период Филиппе Коутинью сразу оформил дубль, и потом бережно хранил подарок даже во время выступлений в «Баварии». Во втором — получивший презент Дибала наконец-то забил свой первый мяч за национальную команду в игре за бронзу на Кубке Америки-2019.

Возможно, история с Мартинесом даже попытка выдать желаемое за действительное и новая легенда о Месси. Однако есть и другая — реальная история о том, как Лео в Instagram обратил внимание на одного из своих персональных фанатов. На спине бразильского болельщика нанесено крутое тату с легендарным уже эпизодом из класико против «Реала», в котором капитан «Барселоны» после гола продемонстрировал трибунам «Сантьяго Бернабеу» свою футболку. Не хватало только автографа, и Месси исполнил свое обещание, сделав своего поклонника самым счастливым человеком на земле.

Что касается игры, то счастливая ленточка не гарантировала Мартинесу место в составе, и впервые с начала турнира Лионель Скалони выпустил с первых минут Агуэро. Благодаря этому болельщики «Барсы» — пусть и с оговорками — могли заглянуть в будущее, а крепкую оборону Парагвая была призвана взламывать старая гвардия, так как с первых минут на поле появились Ди Мария и Папу Гомес. Они и организовали эстетский гол. Хавбек «ПСЖ» вспорол оборону тонким пасом, а изгнанный по ходу сезона из «Аталанты» Гомес изящно подсек мяч над вратарем.

Нельзя сказать, что не проигрывающая уже 16 матчей Аргентина показала выдающийся футбол, но в целом это была уверенная игра в исполнении бело-голубых, и количество собственных моментов превысило то, что создали парагвайцы. Ну а Месси, хоть и не забил, снова вписал свое имя в историю. Новая неделя началась для него со 147-й игры за национальную команду, и это — повторение достижения Хавьера Маскерано. Уже в следующем туре Лео станет обладателем всех главных рекордов Аргентины: по матчам, голам и результативным передачам. Не хватает только заветного титула.

Обменяли футболками и голами

Кубок Америки. Группа А

Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)

Голы: Варгас, 26 (0:1). Видаль, 66 — в свои ворота (1:1).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Касерес, 46), Винья (Х.Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Де Арраскаэта (Торрес, 60), Де ла Крус (Нандес, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Видаль, Варгас (Менесес, 56), Арангис, Пульгар, Бреретон (Арриагада, 69).

Предупреждения: Вальверде, 13. Сьерральта, 19.

Куяба. Стадион «Арена Пантанал».

На фоне скандалов с нарушением изоляции чилийская сборная вышла на игру предельно мобилизованной и ответила тем, кто искал в темной комнате черную кошку, по-футбольному. Уверенной игрой. В первом тайме Браво выручил на последнем рубеже, а Варгас, сыграв в стенку с натурализованным англичанином Бреретоном, пробил Муслеру потрясающим по силе и точности ударом с острого угла. Так что если звезды «Ла Рохи» и пригласили на вечеринку жриц любви, что никак не подтверждается, лучшему снайперу сборной это только пошло на пользу. Но это, конечно, шутка, и после своего удара форвард передразнил тех, кто распускает слухи. Имеет право, ведь теперь на счету Варгаса уже 14 мячей в рамках Кубка Америки, что является повторением достижения перуанца Герреро и третьим показателем за всю историю турнира.

Правда, на перерыв Эдуардо уходил, держась за бедро, и вскоре после начала второго тайма попросил замену. Видимо, случился рецидив повреждения, которое в первом туре на дало форварду доиграть до конца встречу с Аргентиной. Разучившимся же забивать после четырех «сухих» матчей уругвайцам оставалось совсем немного до худшей серии за 119-летнюю историю сборной, однако антирекорд отменил Суарес. Он прервал растянувшееся на 443 минуты ожидание гола небесно-голубых. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в момент удара Луис нанес повреждение старому другу Видалю, с которым они обменялись футболками, уходя на перерыв.

После финального свистка два бывших одноклубника по «Барселоне» долго обсуждали случившееся. При этом было трудно определить, чье касание оказалось решающим, и в итоге взятие ворот внесли в протокол, как автогол Видаля. Чуть позже Артуро наконец-то высказался по поводу нарушений антиковидного регламента. Отметив, что из-за травм его команда провела концовку вдесятером, он подчеркнул: ошибка с приглашением парикмахера была, но команда едина, и главный тренер Мартин Ласарте никогда не говорил, что может покинуть сборную.