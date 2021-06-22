Месси осчастливил фаната автографом на спине и повторил великий рекорд. Суарес заставил Видаля забить в свои ворота
Старая гвардия в деле
Кубок Америки. Группа А
Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)
Гол: А.Д.Гомес, 10.
Аргентина: Э.Мартинес, Тальяфико, Пеццела, К.Ромеро, Молина, Ди Мария (А.Корреа, 81), А.Д.Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 80), Родригес, Месси, Агуэро (К.Корреа, 59).
Парагвай: Сильва, Г.Гомес, Алонсо, Арсамендия, Эспинола, Ал.Ромеро (О.Ромеро, 66), Пирис (Санчес, 82), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан.Ромеро (Самудио, 88), Альмирон, Авалос.
Предупреждения: Г.Гомес, 16. Паредес, 34. Кардосо Лусена, 78.
Бразилиа. Стадион Национальный.
Победа над Уругваем подняла тонус аргентинской команды, и болельщики искали позитив буквально во всем. Многие, например, обратили внимание, что на тренировке на запястье Лаутаро Мартинеса красовалась красная ленточка, с которой связано много историй. На ЧМ-2018 такую передала Месси мама хорошо знакомого с Лео журналиста, и после игры с Нигерией (2:1) забивший первый гол на турнире капитан показал, что носит амулет на лодыжке.
С тех пор Лео делал аналогичные подарки партнерам по «Барселоне» и сборной. В первом случае переживавший непростой период Филиппе Коутинью сразу оформил дубль, и потом бережно хранил подарок даже во время выступлений в «Баварии». Во втором — получивший презент Дибала наконец-то забил свой первый мяч за национальную команду в игре за бронзу на Кубке Америки-2019.
Возможно, история с Мартинесом даже попытка выдать желаемое за действительное и новая легенда о Месси. Однако есть и другая — реальная история о том, как Лео в Instagram обратил внимание на одного из своих персональных фанатов. На спине бразильского болельщика нанесено крутое тату с легендарным уже эпизодом из класико против «Реала», в котором капитан «Барселоны» после гола продемонстрировал трибунам «Сантьяго Бернабеу» свою футболку. Не хватало только автографа, и Месси исполнил свое обещание, сделав своего поклонника самым счастливым человеком на земле.
Что касается игры, то счастливая ленточка не гарантировала Мартинесу место в составе, и впервые с начала турнира Лионель Скалони выпустил с первых минут Агуэро. Благодаря этому болельщики «Барсы» — пусть и с оговорками — могли заглянуть в будущее, а крепкую оборону Парагвая была призвана взламывать старая гвардия, так как с первых минут на поле появились Ди Мария и Папу Гомес. Они и организовали эстетский гол. Хавбек «ПСЖ» вспорол оборону тонким пасом, а изгнанный по ходу сезона из «Аталанты» Гомес изящно подсек мяч над вратарем.
Нельзя сказать, что не проигрывающая уже 16 матчей Аргентина показала выдающийся футбол, но в целом это была уверенная игра в исполнении бело-голубых, и количество собственных моментов превысило то, что создали парагвайцы. Ну а Месси, хоть и не забил, снова вписал свое имя в историю. Новая неделя началась для него со 147-й игры за национальную команду, и это — повторение достижения Хавьера Маскерано. Уже в следующем туре Лео станет обладателем всех главных рекордов Аргентины: по матчам, голам и результативным передачам. Не хватает только заветного титула.
Обменяли футболками и голами
Кубок Америки. Группа А
Уругвай — Чили — 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26 (0:1). Видаль, 66 — в свои ворота (1:1).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Касерес, 46), Винья (Х.Родригес, 85), Весино (Торрейра, 81), Де Арраскаэта (Торрес, 60), Де ла Крус (Нандес, 46), Вальверде, Суарес, Кавани.
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Видаль, Варгас (Менесес, 56), Арангис, Пульгар, Бреретон (Арриагада, 69).
Предупреждения: Вальверде, 13. Сьерральта, 19.
Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
На фоне скандалов с нарушением изоляции чилийская сборная вышла на игру предельно мобилизованной и ответила тем, кто искал в темной комнате черную кошку, по-футбольному. Уверенной игрой. В первом тайме Браво выручил на последнем рубеже, а Варгас, сыграв в стенку с натурализованным англичанином Бреретоном, пробил Муслеру потрясающим по силе и точности ударом с острого угла. Так что если звезды «Ла Рохи» и пригласили на вечеринку жриц любви, что никак не подтверждается, лучшему снайперу сборной это только пошло на пользу. Но это, конечно, шутка, и после своего удара форвард передразнил тех, кто распускает слухи. Имеет право, ведь теперь на счету Варгаса уже 14 мячей в рамках Кубка Америки, что является повторением достижения перуанца Герреро и третьим показателем за всю историю турнира.
Правда, на перерыв Эдуардо уходил, держась за бедро, и вскоре после начала второго тайма попросил замену. Видимо, случился рецидив повреждения, которое в первом туре на дало форварду доиграть до конца встречу с Аргентиной. Разучившимся же забивать после четырех «сухих» матчей уругвайцам оставалось совсем немного до худшей серии за 119-летнюю историю сборной, однако антирекорд отменил Суарес. Он прервал растянувшееся на 443 минуты ожидание гола небесно-голубых. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в момент удара Луис нанес повреждение старому другу Видалю, с которым они обменялись футболками, уходя на перерыв.
После финального свистка два бывших одноклубника по «Барселоне» долго обсуждали случившееся. При этом было трудно определить, чье касание оказалось решающим, и в итоге взятие ворот внесли в протокол, как автогол Видаля. Чуть позже Артуро наконец-то высказался по поводу нарушений антиковидного регламента. Отметив, что из-за травм его команда провела концовку вдесятером, он подчеркнул: ошибка с приглашением парикмахера была, но команда едина, и главный тренер Мартин Ласарте никогда не говорил, что может покинуть сборную.
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