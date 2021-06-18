Бразилия разгромила Перу, Неймара разозлил отмененный пенальти

Действующий обладатель Кубка Америки легко разобрался с перуанцами.

Бразилия — Перу — 4:0

Действующий чемпион и хозяин Кубка Америки вкатывается в турнир постепенно. Сначала Бразилия размялась на игравших с листа венесуэльцах, а во втором туре получила в соперники Перу. Велик соблазн напомнить, что эта встреча — ремейк финала Кубка Америки-2019, однако «инки» сейчас немного не та команда, что два-три года назад. Тогда были долгожданным прорыв на ЧМ-2018 и нашествие перуанских болельщиков, которые в России влюбили в себя абсолютно всех. Затем случился уже упоминавшийся — первый за 44 года — прорыв в финал континентального первенства. Однако в отборе на ЧМ-2022 команда Рикардо Гареки стартовала ужасно и только в шестом туре стала последней южноамериканской сборной, которой удалось стереть позорный ноль из графы «победы».

Так что до начала матча в Рио-де-Жанейро главной бразильской темой стал состав сборной для участия в Олимпиаде. А точнее — включение в него 38-летнего Дани Алвеса, который, если бы не травма, играл сейчас на Кубке Америки. Вместе с заслуженным ветераном на турнир в Токио отправится вингер «Зенита» Малком. Вместе с тем вне итоговой заявки остались значившиеся в числе кандидатов два других представителя РПЛ — еще один игрок сине-бело-голубых Вендел и спартаковец Айртон.

Что до главной сборной Бразилии, то Тите решил поэкспериментировать. В этот раз он не стал выбирать между Габриэлом Жезусом и Габриэлом Барбозой, а сделал ставку на пару центральных нападающих, которая не играла вместе со времен победной Олимпиады-2016. Правда, открыл счет не кто-то из тандема бомбардиров, а защитник Алекс Сандру. Причем он сам разогнал атаку на левом фланге, и когда мяч заметался по штрафной, открылся под передачу Габриэла Жезуса.

Однако, несмотря на бодрое начало, первым 45 минут получились не слишком зрелищными. Скучно было даже Тите, и на второй тайм пентакампеоны вышли без Эвертона и всего девять раз коснувшегося мяча Габигола, но с Эвертоном Рибейру и Ришарлисоном. Хозяева перестроились с 4-2-2-2 на привычные в последнее время 4-3-3 с Неймаром в центре атакующей тройки. Стало чуть веселее, и десятый номер Бразилии даже заработал пенальти, однако исполнить удар ему не дали. ВАР рекомендовал аргентинскому арбитру Патрисиу Лустау изучить запись, и тот после скрупулезных просмотров со всех ракурсов никакого нарушения не обнаружил.

И, кажется, случившееся здорово мотивировало Неймара. Спустя считанные минуты в очередной раз сменивший имидж и превратившийся в платинового блондина форвард «ПСЖ» принял перед штрафной передачу Фреда, и из-под Рамоса низом отправил мяч в дальний угол. В последних шести матчах за сборную у Неймара фантастические показатели — 7 голов и 5 результативных передач!

Ну а самое красивое вдруг включившаяся на полную мощь Бразилия припасла на десерт, словно вспомнив, кого называют кудесниками мяча. Атака, по ходу которой Эвертон Рибейру сыграл пяткой на Неймара и рванул в штрафную под передачу Ришарлисона, — чистый восторг! Да и добиванию установившего окончательный счет нападающего «Эвертона» предшествовала не менее эффектная комбинация с проникающим пасом Неймара. Пока бразильцы выглядят командой без слабых мест и не сильно напрягаются. Это потребуется уже в плей-офф.

Колумбия — Венесуэла — 0:0

Пока эта ничья — главная сенсация турнира, а колумбийцам не помогла даже ставка на форвардов «Аталанты» Сапату и Муриэля. Для венесуэльцев, которые лишились практически всех своих лидеров из-за травм и вспышки коронавируса, каждое набранное очко — подвиг. Героем же дня стал превратившийся на полтора часа в Супермена Фариньес. Его несколько фантастических сэйвов впечатлили всех, включая знаменитого коллегу по амплуа Оспину. Колумбийский голкипер после финального свистка долго о чем-то беседовал с Фариньесом и тепло обнял 22-летнего вратаря французского «Ланса».