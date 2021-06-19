Месси снова превзошел Суареса, Аргентина справилась с разучившимся забивать Уругваем
Центральный матч второго тура Кубка Америки завершился победой Аргентины, а Месси отдал голевую передачу.
Аргентина — Уругвай — 1:0 (1:0)
Гол: Г.Родригес, 13.
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Сельсо (Паласиос, 52), Г.Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес (Корреа, 52), Н.Гонсалес (Ди Мария, 70).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Д.Гонсалес (Торрес, 70), Винья, Торрейра (Весино, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Торрейра, 62. Э.Мартинес, 75. Окампо, 90. Корреа, 90+1.
Судья: Сампайю (Бразилия).
Бразилиа. Стадион Национальный.
Девятая дуэль
Статистика знает все, включая тот факт, что на двух проводящихся параллельно крупнейших турнирах — Евро-2020 и Кубке Америки — впервые в истории в один день состоялось два старейших футбольных противостояния. Англия и Шотландия 30 ноября 1872 года провели первую игру на уровне сборных, а 20 июля 1902-го Аргентина с Уругваем стали участниками первого матча национальных команд за пределами Европы.
Ремейк классики южноамериканского футбола, естественно, преподносился, как противостояние двух друзей — Лионеля Месси и Луиса Суареса. В какой-то степени эту встречу можно было назвать отложенной, так как в марте бело-голубые и небесно-голубые должны были встретиться в отборе на ЧМ-2022. Тогда КОНМЕБОЛ пришлось перенести два весенних тура на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить приезд в Новый Свет выступающих в Европе легионеров.
Так что до сегодняшнего дня баланс встреч Месси и Суареса в сборных оставался неизменным. Из восьми матчей Лео выиграл у Луиса четыре, и столько же раз соперники разошлись миром. Правда, последнее утверждение верно лишь с точки зрения статистики, которая не учитывает серии пенальти. Именно она десять лет назад помогла определить победителя четвертьфинала Кубка Америки-2011, и дальше из-за осечки Карлоса Тевеса прошел Уругвай.
Тогда, кстати, небесно-голубых уже возглавлял 74-летний ныне Оскар Табарес, для которого нынешнее континентальное первенство — седьмое на посту наставника уругвайской команды. И начало десятых годов XXI века было золотой порой в карьере специалиста, который заслужил прозвище «Маэстро». Табареса два года подряд признавали лучшим тренером Южной Америки после того, как вслед за четвертым местом на ЧМ-2010 он завоевал для Уругвая рекордный — пятнадцатый по счету титул чемпиона континента.
На один меньше у Аргентины, которая последний раз поднимала заветный трофей над головой в 1993-м. Месси тогда только исполнилось 6 лет, а на поле были автор победного голевого дубля Габриэль Батистута и тренирующий сейчас Суареса в мадридском «Атлетико» Диего Симеоне.
Уругвайский кризис
Теперь вся Аргентина мечтает о пятнадцатом кубке, и вторая игра с серьезным соперником несколько укрепила веру в долгожданный первый титул Месси с национальной командой. Сам капитан делает для этого все возможное и после классного гола со штрафного в ворота чилийцев записал на свой счет результативную передачу. При розыгрыше углового Лео финтом качнул защитника и вырезал подачу в район дальней штанги, где Гвидо Родригесу удалось перепрыгнуть Бентанкура.
Полузащитник «Бетиса» оказался главным везунчиком первого тайма. Во-первых, забил первый гол за сборную. Во-вторых, избежал назначения пенальти. Зацеп ноги Кавани выглядел очевидным, но ни главный арбитр, ни ВАР не увидели ничего криминального. Между тем это была единственная по-настоящему острая атака Уругвая. С остальными уверенно справлялась аргентинская оборона, куда вернулся залечивший травму Кристиан Ромеро.
Второй тайм, по ходу которого уругвайцы перестроили игру и стали активнее, превратился для подопечных Лионеля Скалони в тест на умение сохранять результат. Не обошлось без везение, как в эпизоде, когда Суарес не смог подстроиться под мяч напротив свободного угла. В целом же Аргентина сыграла уверенно, и вполне могла увеличить свое преимущество, но главное — за последнее время это был самый сбалансированный футбол в ее исполнении. Впрочем, тут нужно говорить и о беззубой атаке Уругвая, который повторил свою худшую серию из четырех официальных матчей без забитых мячей.
Британский джокер
Чили — Боливия — 1:0 (1:0)
Гол: Бреретон, 10.
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Видаль (Аларкон, 69), Ч.Арангис, Пульгар, Варгас, Бреретон (П.Арангис, 82), Менесес (Пинарес, 64).
Боливия: Лампе, Хусино, Фернандес, Кинтерос, Арсе, Сааведра (Х.Э.Флорес, 78), Хустиниано (Д.Бехарано, 90), Вака (М.Вильярроэль, 90), Дан.Бехарано, Альварес, Чура (Р.Рамальо, 64).
Предупреждения: Вака, 53. Марипан, 81. Д.Бехарано, 87.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
Судьбу первого матча дня решил быстрый гол чилийцев, который организовали главные звезды «Ла Рохи». Видаль начал атаку проникающим пасом из глубины поля, а избежавший в первом туре серьезного повреждения Варгас вывел на удар дебютанта основного состава Бреретона. Интересно, что 22-летний нападающий «Блэкберна» родился в Англии и даже выиграл в составе юношеской сборной U-19 европейское первенство. Однако благодаря корням матери начинавший учиться футболу в академии «МЮ» Бреретон получил чилийское гражданство. В начале июня новый главный тренер сборной Мартин Ласарте вызвал натурализованного англичанина на отборочные матчи ЧМ-2022 и, несмотря на отсутствие там игровой практики, включил в заявку на Кубок Америки. Больше возможностей новичку дала травма Алексиса Санчеса, и он зубами вцепился в свой шанс. Только Бреретону удалось пробить восстановившегося после коронавируса голкипера боливийцев Лампе, который сделал 10 сэйвов. Это рекордный показатель турнира с тех пор, как его стал подсчитывать в 2007 году.
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