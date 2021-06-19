Месси снова превзошел Суареса, Аргентина справилась с разучившимся забивать Уругваем

Центральный матч второго тура Кубка Америки завершился победой Аргентины, а Месси отдал голевую передачу.

Аргентина — Уругвай — 1:0 (1:0)

Гол: Г.Родригес, 13.

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Сельсо (Паласиос, 52), Г.Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес (Корреа, 52), Н.Гонсалес (Ди Мария, 70).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Д.Гонсалес (Торрес, 70), Винья, Торрейра (Весино, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Торрейра, 62. Э.Мартинес, 75. Окампо, 90. Корреа, 90+1.

Судья: Сампайю (Бразилия).

Бразилиа. Стадион Национальный.

Девятая дуэль

Статистика знает все, включая тот факт, что на двух проводящихся параллельно крупнейших турнирах — Евро-2020 и Кубке Америки — впервые в истории в один день состоялось два старейших футбольных противостояния. Англия и Шотландия 30 ноября 1872 года провели первую игру на уровне сборных, а 20 июля 1902-го Аргентина с Уругваем стали участниками первого матча национальных команд за пределами Европы.

For the first time in the history of football, the two oldest international rivalries will be played on the same day ??



England vs. Scotland

(First played in 1872)



Argentina vs. Uruguay

(First played in 1902) pic.twitter.com/KNbB3u9qy3 — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021

Ремейк классики южноамериканского футбола, естественно, преподносился, как противостояние двух друзей — Лионеля Месси и Луиса Суареса. В какой-то степени эту встречу можно было назвать отложенной, так как в марте бело-голубые и небесно-голубые должны были встретиться в отборе на ЧМ-2022. Тогда КОНМЕБОЛ пришлось перенести два весенних тура на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить приезд в Новый Свет выступающих в Европе легионеров.

Так что до сегодняшнего дня баланс встреч Месси и Суареса в сборных оставался неизменным. Из восьми матчей Лео выиграл у Луиса четыре, и столько же раз соперники разошлись миром. Правда, последнее утверждение верно лишь с точки зрения статистики, которая не учитывает серии пенальти. Именно она десять лет назад помогла определить победителя четвертьфинала Кубка Америки-2011, и дальше из-за осечки Карлоса Тевеса прошел Уругвай.

Тогда, кстати, небесно-голубых уже возглавлял 74-летний ныне Оскар Табарес, для которого нынешнее континентальное первенство — седьмое на посту наставника уругвайской команды. И начало десятых годов XXI века было золотой порой в карьере специалиста, который заслужил прозвище «Маэстро». Табареса два года подряд признавали лучшим тренером Южной Америки после того, как вслед за четвертым местом на ЧМ-2010 он завоевал для Уругвая рекордный — пятнадцатый по счету титул чемпиона континента.

На один меньше у Аргентины, которая последний раз поднимала заветный трофей над головой в 1993-м. Месси тогда только исполнилось 6 лет, а на поле были автор победного голевого дубля Габриэль Батистута и тренирующий сейчас Суареса в мадридском «Атлетико» Диего Симеоне.

Уругвайский кризис

Теперь вся Аргентина мечтает о пятнадцатом кубке, и вторая игра с серьезным соперником несколько укрепила веру в долгожданный первый титул Месси с национальной командой. Сам капитан делает для этого все возможное и после классного гола со штрафного в ворота чилийцев записал на свой счет результативную передачу. При розыгрыше углового Лео финтом качнул защитника и вырезал подачу в район дальней штанги, где Гвидо Родригесу удалось перепрыгнуть Бентанкура.

Полузащитник «Бетиса» оказался главным везунчиком первого тайма. Во-первых, забил первый гол за сборную. Во-вторых, избежал назначения пенальти. Зацеп ноги Кавани выглядел очевидным, но ни главный арбитр, ни ВАР не увидели ничего криминального. Между тем это была единственная по-настоящему острая атака Уругвая. С остальными уверенно справлялась аргентинская оборона, куда вернулся залечивший травму Кристиан Ромеро.

? ?Era penal sobre Cavani? No hubo ni siquiera revisi?n



? El partido en directo por Tigo Sports pic.twitter.com/WajlxaZb3H — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 19, 2021

Второй тайм, по ходу которого уругвайцы перестроили игру и стали активнее, превратился для подопечных Лионеля Скалони в тест на умение сохранять результат. Не обошлось без везение, как в эпизоде, когда Суарес не смог подстроиться под мяч напротив свободного угла. В целом же Аргентина сыграла уверенно, и вполне могла увеличить свое преимущество, но главное — за последнее время это был самый сбалансированный футбол в ее исполнении. Впрочем, тут нужно говорить и о беззубой атаке Уругвая, который повторил свою худшую серию из четырех официальных матчей без забитых мячей.

#CopaAm?rica ?



Lionel Messi foi o Destaque SofaScore de Argentina 1-0 Uruguai!



??1 assist?ncia

?9/12 dribles certos (75%)

?4 passes decisivos

?2 chutes (1 no gol)

?40/47 passes certos (85%)

?15/24 duelos ganhos (63%)

?5 faltas sofridas

?1 desarme

?Nota SofaScore 8.0 pic.twitter.com/IFhpJhuCdo — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 19, 2021

Британский джокер

Чили — Боливия — 1:0 (1:0)

Гол: Бреретон, 10.

Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Видаль (Аларкон, 69), Ч.Арангис, Пульгар, Варгас, Бреретон (П.Арангис, 82), Менесес (Пинарес, 64).

Боливия: Лампе, Хусино, Фернандес, Кинтерос, Арсе, Сааведра (Х.Э.Флорес, 78), Хустиниано (Д.Бехарано, 90), Вака (М.Вильярроэль, 90), Дан.Бехарано, Альварес, Чура (Р.Рамальо, 64).

Предупреждения: Вака, 53. Марипан, 81. Д.Бехарано, 87.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Куяба. Стадион «Арена Пантанал».

Судьбу первого матча дня решил быстрый гол чилийцев, который организовали главные звезды «Ла Рохи». Видаль начал атаку проникающим пасом из глубины поля, а избежавший в первом туре серьезного повреждения Варгас вывел на удар дебютанта основного состава Бреретона. Интересно, что 22-летний нападающий «Блэкберна» родился в Англии и даже выиграл в составе юношеской сборной U-19 европейское первенство. Однако благодаря корням матери начинавший учиться футболу в академии «МЮ» Бреретон получил чилийское гражданство. В начале июня новый главный тренер сборной Мартин Ласарте вызвал натурализованного англичанина на отборочные матчи ЧМ-2022 и, несмотря на отсутствие там игровой практики, включил в заявку на Кубок Америки. Больше возможностей новичку дала травма Алексиса Санчеса, и он зубами вцепился в свой шанс. Только Бреретону удалось пробить восстановившегося после коронавируса голкипера боливийцев Лампе, который сделал 10 сэйвов. Это рекордный показатель турнира с тех пор, как его стал подсчитывать в 2007 году.