Сборная Бразилии не пропускала голов в 70 процентах матчей при Тите

Сборная Бразилии переиграла Чили в 1/4 финала Кубка Америки (1:0). Команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает Opta, бразильцы 41-й раз под руководством главного тренера Тите не пропустили. Всего при нем команда провела 59 встреч. Таким образом, 69,5 процента матчей завершились без пропущенных мячей.

В 1/2 финала Кубка Америки сборная Бразилии встретится с Чили. Матч состоится 6 июля.