Видаль назвал клоуном арбитра матча Бразилия — Чили
06:31
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль раскритиковал арбитра после поражения от Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки (0:1). Бразильцы почти весь второй тайма играли в меньшинстве после удаления Габриэла Жезуса.
«Нам очень грустно, мы заслужили гораздо большего. В таких матчах нужен храбрый арбитр, справедливый, а не клоун. Нам просто не хватило гола. Если есть судья, который не разрешает играть и все время останавливает игру и считает себя звездой шоу, тогда это очень сложно.
Тем не менее, нас обыграли фавориты, команда, которая играла дома. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой", — цитирует DirecTV Sports Видаля.
В полуфинале сборная Бразилии сыграет против Перу, которая сегодня по пенальти обыграла Парагвай.
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