Неймар похвалил сборную Бразилии за игру против Чили

Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы над Чили (1:0) в 1/4 финала Кубка Америки похвалил свою команду за то, как она справилась с давлением. Бразильцы почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

«Каждый день мы проводим тренировки, чтобы стать сильнее и доказать, что мы можем играть при любых обстоятельствах. Чили — хорошая команда, у нее отличные игроки, и очень сложно противостоять ей вдесятером. Все заслуживают похвалы: защита, полузащита, нападающие.

Нам удалось выдержать то, что редко случается с этой командой. Для нас это было большим испытанием. Мы знали, что нас ждет очень трудный матч, но важно было то, что мы выиграли и вышли в полуфинал", — цитирует DirecTV Sports Неймара.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет против Перу, которая сегодня по пенальти обыграла Парагвай.