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Неймар похвалил сборную Бразилии за игру против Чили

07:50
3 июля. Бразилия - Чили - 1:0. Неймар (справа). Фото Instagram
3 июля. Бразилия - Чили - 1:0. Неймар (справа). Фото Instagram
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Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы над Чили (1:0) в 1/4 финала Кубка Америки похвалил свою команду за то, как она справилась с давлением. Бразильцы почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

3&nbsp;июля. Бразилия&nbsp;&mdash; Чили&nbsp;&mdash; 1:0. Радость бразильцев.Бразилия пробивалась в полуфинал вдесятером: Габриэл Жезус едва не снес сопернику голову

«Каждый день мы проводим тренировки, чтобы стать сильнее и доказать, что мы можем играть при любых обстоятельствах. Чили — хорошая команда, у нее отличные игроки, и очень сложно противостоять ей вдесятером. Все заслуживают похвалы: защита, полузащита, нападающие.

Нам удалось выдержать то, что редко случается с этой командой. Для нас это было большим испытанием. Мы знали, что нас ждет очень трудный матч, но важно было то, что мы выиграли и вышли в полуфинал", — цитирует DirecTV Sports Неймара.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет против Перу, которая сегодня по пенальти обыграла Парагвай.

Бразилия — Чили

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Евгений Козинов все материалы автора

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