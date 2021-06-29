Определились пары четвертьфиналистов Кубка Америки-2021
04:56
Сегодня были сыграны заключительные матчи групповой стадии Кубка Америки.
Сборная Аргентины стала первой в группе A, поэтому сыграет с Эквадором, который стал четвертым в другой группе. Сборная Бразилии, занявшая первое место в группе B, сыграет против Чили.
В других матчах Уругвай сыграет против Колумбии, а Перу будет противостоять Парагваю.
Матчи состоятся 3 и 4 июля.
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