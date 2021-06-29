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Определились пары четвертьфиналистов Кубка Америки-2021

04:56
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Сегодня были сыграны заключительные матчи групповой стадии Кубка Америки.

Сборная Аргентины стала первой в группе A, поэтому сыграет с Эквадором, который стал четвертым в другой группе. Сборная Бразилии, занявшая первое место в группе B, сыграет против Чили.

В других матчах Уругвай сыграет против Колумбии, а Перу будет противостоять Парагваю.

Матчи состоятся 3 и 4 июля.

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Евгений Козинов все материалы автора
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