Определились пары четвертьфиналистов Кубка Америки-2021

Сегодня были сыграны заключительные матчи групповой стадии Кубка Америки.

Сборная Аргентины стала первой в группе A, поэтому сыграет с Эквадором, который стал четвертым в другой группе. Сборная Бразилии, занявшая первое место в группе B, сыграет против Чили.

В других матчах Уругвай сыграет против Колумбии, а Перу будет противостоять Парагваю.

Матчи состоятся 3 и 4 июля.