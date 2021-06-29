Сборная Аргентины переиграла Боливию в 4-м туре Кубка Америки (4:1). Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил два гола и сделал голевую передачу. Организаторы турнира признали его лучшим игроком встречи.

Также этот матч стал для Месси 148 в футболе национальной команды, что является рекордом для сборной Аргентины.

DOBLETE, ASISTENCIA Y GOLEADA ???



Lionel Messi fue elegido el Jugador del Partido ?#VibraElContinente #CopaAm?rica pic.twitter.com/zD7WVlTwbJ — Copa Am?rica (@CopaAmerica) June 29, 2021

В 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Эквадора. Матч состоится 4 июля, начало — 4.00 по московскому времени.