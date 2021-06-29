Месси признан лучшим игроком матча Боливия — Аргентина
05:13
Сборная Аргентины переиграла Боливию в 4-м туре Кубка Америки (4:1). Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил два гола и сделал голевую передачу. Организаторы турнира признали его лучшим игроком встречи.
Также этот матч стал для Месси 148 в футболе национальной команды, что является рекордом для сборной Аргентины.
В 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Эквадора. Матч состоится 4 июля, начало — 4.00 по московскому времени.
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