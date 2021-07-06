Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Кубок Америки

Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки

11:15
Теги:

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки.

«Я хочу встретиться с Аргентиной, буду болеть за нее в полуфинале, у меня много друзей в этой команде. А в финале Бразилия выиграет», — приводит AmericaTV слова Неймара.

Сегодня, 6 июля, Бразилия обыграла Перу (1:0) в полуфинале Кубка Америки. Второй финалист турнира определится по итогам матча Аргентина — Колумбия, который состоится 7 июля.

Дополнительная информация:

https://www.americatv.com.pe/deportes/seleccion/peru-vs-brasil-neymar-se-quejo-arbitraje-chileno-tobar-n419005

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Магнитка» рассталась с одним из лучших игроков лиги без объяснения причин. И дело не в его большой зарплате
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд