Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки
11:15
Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки.
«Я хочу встретиться с Аргентиной, буду болеть за нее в полуфинале, у меня много друзей в этой команде. А в финале Бразилия выиграет», — приводит AmericaTV слова Неймара.
Сегодня, 6 июля, Бразилия обыграла Перу (1:0) в полуфинале Кубка Америки. Второй финалист турнира определится по итогам матча Аргентина — Колумбия, который состоится 7 июля.
Дополнительная информация:
https://www.americatv.com.pe/deportes/seleccion/peru-vs-brasil-neymar-se-quejo-arbitraje-chileno-tobar-n419005
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