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Бразилия — Перу: чилийский арбитр помог пентакампеонам. В их ворота не назначен пенальти

13:05
Тиагу Силва левой рукой парировал удар. Рио-де-Жанейро. Кубок Америки. Полуфинал. Бразилия — Перу — 1:0. Фото Reuters
Тиагу Силва левой рукой парировал удар.
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Бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром Варгасом допустила серьезную ошибку в матче 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу (1:0), не назначив пенальти в ворота пентакампеонов.

В одном из эпизодов в штрафной площади бразильцев их защитник Тиагу Силва левой рукой парировал удар перуанского игрока. За это его следовало наказать 11-метровым ударом.

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Александр Бобров все материалы автора

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