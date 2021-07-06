Бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром Варгасом допустила серьезную ошибку в матче 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу (1:0), не назначив пенальти в ворота пентакампеонов.

В одном из эпизодов в штрафной площади бразильцев их защитник Тиагу Силва левой рукой парировал удар перуанского игрока. За это его следовало наказать 11-метровым ударом.