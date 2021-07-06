Бразилия — Перу: чилийский арбитр помог пентакампеонам. В их ворота не назначен пенальти
13:05
Бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром Варгасом допустила серьезную ошибку в матче 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу (1:0), не назначив пенальти в ворота пентакампеонов.
В одном из эпизодов в штрафной площади бразильцев их защитник Тиагу Силва левой рукой парировал удар перуанского игрока. За это его следовало наказать 11-метровым ударом.
Penal de Thiago Silva, ?no?— Darinka Zumaeta (@Darinkazumaetam) July 5, 2021
Im?genes de @americatv_peru pic.twitter.com/EaGzfu2JGZ
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