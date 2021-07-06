Пакета заявил, что сборная Бразилии готова сделать все возможное ради победы в Кубке Америки

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка Америки после победы над Перу (1:0). Хавбек стал автором единственного гола.

«Я не выбираю соперника по финалу. Мы готовы сделать все возможное и заслужить этот титул. Матч с Перу получился очень сложным. Нам удалось обеспечить победу и пройти дальше. Я очень рад, что могу помочь сборной и Неймару», — приводит слова Пакеты El Universo.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.