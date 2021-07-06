Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Кубок Америки

Пакета заявил, что сборная Бразилии готова сделать все возможное ради победы в Кубке Америки

07:50
Теги:

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка Америки после победы над Перу (1:0). Хавбек стал автором единственного гола.

«Я не выбираю соперника по финалу. Мы готовы сделать все возможное и заслужить этот титул. Матч с Перу получился очень сложным. Нам удалось обеспечить победу и пройти дальше. Я очень рад, что могу помочь сборной и Неймару», — приводит слова Пакеты El Universo.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
Фото: почему дочь покойного Меньшова умоляет о помощи
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся 28 человек
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд