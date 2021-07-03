Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки. Лучшим игроком встречи признан нападающий Неймар.

Звезда «ПСЖ» вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. После финального свистка ему вручили памятную награду лучшего игрока.

В полуфинале турнира Бразилия сыграет против Перу, которая ранее по пенальти переиграла Парагвай.