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Бразилия в меньшинстве переиграла Чили в 1/4 финала Кубка Америки

04:56
3 июля. Бразилия — Чили — 1:0. Лукас Пакета празднует гол. Фото Twitter
3 июля. Бразилия — Чили — 1:0. Лукас Пакета празднует гол. Фото Twitter
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Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки. Единственный гол на 46-й минуте забил полузащитник «Лиона» Лукас Пакета.

Через несколько минут после забитого мяча бразильцы остались в меньшинстве, так как красную карточку получил нападающий Габриэл Жезус.

В полуфинале турнира Бразилия сыграет против Перу, которая ранее по пенальти переиграла Парагвай.

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Евгений Козинов все материалы автора

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