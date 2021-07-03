Бразилия в меньшинстве переиграла Чили в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки. Единственный гол на 46-й минуте забил полузащитник «Лиона» Лукас Пакета.

Через несколько минут после забитого мяча бразильцы остались в меньшинстве, так как красную карточку получил нападающий Габриэл Жезус.

В полуфинале турнира Бразилия сыграет против Перу, которая ранее по пенальти переиграла Парагвай.