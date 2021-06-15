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Месси о ничьей со сборной Чили: «Мы хотели начать Кубок Америки с победы»

02:50
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча Кубка Америки против Чили (1:1).

«Игра была сложной. Нам не хватило спокойствия, контроля над мячом и более быстрой игры. Пенальти изменил матч. Мы хотели начать с победы. Теперь у нас впереди Уругвай, что тоже будет непросто. Нам нужно подумать о следующем матче прямо сейчас», — приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.

В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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