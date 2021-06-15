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Месси признан лучшим игроком матча Кубка Америки против Чили

02:33
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча Кубка Америки против Чили (1:1).

33-летний аргентинец стал автором единственного гола своей команды, реализовав штрафной удар.

Публикация от Copa Ame`rica (@copaamerica)

В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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