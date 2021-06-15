Тренер сборной Аргентины: «Мы заслужили победу в матче с Чили, но в итоге у нас ничья»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча Кубка Америки против Чили (1:1).

«Чилийцы получили пенальти и ничего больше. С этого момента для нас встреча стала тяжелым испытанием. Хорошая игра на этом газоне говорит о многом. Мы провели матч на поле, на котором через десять минут уже нельзя было играть в футбол. Мы заслужили победу, но в итоге у нас ничья. В любом случае, это только начало очень тяжелого турнира», — приводит слова Скалони Twitter сборной Аргентины.

В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.