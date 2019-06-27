Кубок Америки-2019, плей-офф: расписание и результаты матчей

На Кубке Америки-2019 – самое интересное. Везде – московское время.
1/4 финала
28 июня, 3.30
Бразилия – Парагвай – онлайн-трансляция
28 июня, 22.00
Венесуэла – Аргентина – онлайн-трансляция
29 июня, 2.00
Колумбия – Чили – онлайн-трансляция
29 июня, 22.00
Уругвай – Перу – онлайн-трансляция
1/2 финала
3 июля, 3.30
Бразилия/Парагвай – Венесуэла/Аргентина
4 июля, 3.30
Колумбия/Чили – Уругвай/Перу
Матч за 3-е место
6 июля, 22.00
Финал
7 июля, 23.00
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
Загрузка...