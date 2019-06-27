10:00 | Футбол — Кубок Америки

Кубок Америки-2019, плей-офф: расписание и результаты матчей

Кубок Америки-2019, плей-офф: кто дойдет до финала в Рио? Фото REUTERS
Кубок Америки-2019, плей-офф: кто дойдет до финала в Рио? Фото REUTERS
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На Кубке Америки-2019 – самое интересное. Везде – московское время.

1/4 финала

28 июня, 3.30

БразилияПарагвайонлайн-трансляция

Бразилия - Парагвай

28 июня, 22.00

ВенесуэлаАргентинаонлайн-трансляция

Венесуэла - Аргентина

29 июня, 2.00

КолумбияЧилионлайн-трансляция

Колумбия - Чили

29 июня, 22.00

УругвайПеруонлайн-трансляция

Уругвай - Перу

1/2 финала

3 июля, 3.30

Бразилия/Парагвай – Венесуэла/Аргентина

4 июля, 3.30

Колумбия/Чили – Уругвай/Перу

Матч за 3-е место

6 июля, 22.00

Финал

7 июля, 23.00

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы

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