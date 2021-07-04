Форвард сборной Аргентины Гонсалес: «Месси вселяет в нас уверенность и радость»

Форвард сборной Аргентины Нико Гонсалес прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Америки. Накануне аргентинцы обыграли сборную Эквадора (3:0).

«Мы должны продолжать побеждать, это будет хорошо для нашей страны и наших семей. Я всегда буду стараться делать все возможное для команды. Мы счастливы, мы сумели сладить с этой игрой.



Месси удивляет нас каждый день. С каждым днем о становится сильнее и заряжает нас. Это вселяет в нас уверенность и радость», — цитирует Гонсалеса Twitter сборной Аргентин.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.