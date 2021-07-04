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Тренер сборной Колумбии прокомментировал победу над Уругваем в четвертьфинале Кубка Америки

07:15
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Тренер сборной Колумбии Рейналдо Руэда подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 пен.).

«Мы хорошо поработали на тренировках и в матче. Перед ними стоит огромная задача — продолжать совершенствоваться и требовательно относиться к себе в каждой игре. Это был очень сложный матч, у Уругвая было много возможностей. Мы показали очень коллективную игру, благодаря чему у нас был баланс», — приводит слова Руэды Futbol Red.

В полуфинале Колумбия встретится с Аргентиной, которая обыграла Эквадор (3:0). Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.

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Сергей Разин все материалы автора

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