Тренер сборной Колумбии прокомментировал победу над Уругваем в четвертьфинале Кубка Америки
07:15
Тренер сборной Колумбии Рейналдо Руэда подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 пен.).
«Мы хорошо поработали на тренировках и в матче. Перед ними стоит огромная задача — продолжать совершенствоваться и требовательно относиться к себе в каждой игре. Это был очень сложный матч, у Уругвая было много возможностей. Мы показали очень коллективную игру, благодаря чему у нас был баланс», — приводит слова Руэды Futbol Red.
В полуфинале Колумбия встретится с Аргентиной, которая обыграла Эквадор (3:0). Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.
В другом полуфинале Бразилия сыграет с Перу.
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