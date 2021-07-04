Тренер сборной Аргентины: «Я бы хотел, чтобы Месси играл много лет. Даже соперникам нравится играть против него»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Эквадора (3:0).

«Когда поле не было готово к игре, мы работали вдвое усерднее. Лучшее, что может быть с нами, любителями футбола, — это получать удовольствие от Месси. Я бы хотел, чтобы он играл много лет, даже соперникам это нравится, когда они играют против него.

Тот, кто считает, что все игры можно легко выиграть, ошибается. Все игроки выкладываются на полную до последней минуты матча, и меня это как тренера наполняет гордостью. Мы находимся в решающей стадии, и мы постараемся двигаться вперед с трудом и смирением. Эквадор — хорошая команда, и это нужно учитывать», — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, которая в серии пенальти переиграла Уругвай. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

В другом полуфинале Бразилия встретится с Перу.