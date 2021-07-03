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Жезус в прыжке ударил соперника ногой в лицо и получил красную карточку. Видео

04:39
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Сборная Бразилии осталась в меньшинстве в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили. На 48-й минуте красную карточку получил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену. Арбитр незамедлительно удалила игрока.

Примечательно, что при Тите на посту главного тренера бразильцев за 59 матчей с поля удаляли только Жезуса. В прошлый раз форвард не доиграл до финального свистка финал Кубка Америки-2019.

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Евгений Козинов все материалы автора

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