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Агуэро сыграл 100 матчей за сборную Аргентины

07:12
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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сыграл против Боливии в матче Кубка Америки (4:1). Эта игра стала для него 100-й в футболке национальной команды.

По количеству матчей за сборную Аргентины нападающий «Барселоны» явдяется седьмым игроком в истории. Он сыграл 12 матчей на чемпионате мира (2 гола), 23 — на Кубке Америка (9 голов), 28 — в квалификации чемпионата мира (9 голов), 37 — в товарищеских встречах (21 гол).

Агуэро выходил на поле в стартовом составе сборной Аргентины 61 раз и в 38 играх выходил на замену. Он сыграл 5460 минут, забивая в среднем 0,41 гола за встречу.

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Евгений Козинов все материалы автора
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