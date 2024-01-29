Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий после окончания сбора в Хайкоу подвел его итоги необычным образом.

Как утверждают наши китайские коллеги, он не только выделил положительные и отрицательные стороны в действиях игроков в контрольном матче с командой «Чанчунь Ятай» (1:1), но и назвал трех лучших футболистов, которые, по мнению тренерского штаба, заслужили денежные премии.

Из своих средств Слуцкий заплатил 500 долларов Ибраиму Амаду, 1 тысячу — Сефасу Малеле, 1,5 тысячи — Ян Цзесяну.