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Китай

Сегодня, 09:23

Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий после окончания сбора в Хайкоу подвел его итоги необычным образом.

Как утверждают наши китайские коллеги, он не только выделил положительные и отрицательные стороны в действиях игроков в контрольном матче с командой «Чанчунь Ятай» (1:1), но и назвал трех лучших футболистов, которые, по мнению тренерского штаба, заслужили денежные премии.

Из своих средств Слуцкий заплатил 500 долларов Ибраиму Амаду, 1 тысячу — Сефасу Малеле, 1,5 тысячи — Ян Цзесяну.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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