«Шанхай Шэньхуа» одержал четвертую победу под руководством Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» на выезде одержал крупную победу над командой «Шаньдунь Тайшань» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 3:0.

За гостей дублем отметился Жуан Карлуш (5-я и 30-я минуты) и еще один гол забил Сюй Хаоян (63-я минута).

«Шанхай Шэньхуа» одержал четвертую победу под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который стал главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года. Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 9 очками. «Шаньдунь Тайшань» (4 балла) идет на 7-й строчке.