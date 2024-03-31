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Сегодня, 17:04

«Шанхай Шэньхуа» одержал четвертую победу под руководством Слуцкого

Алина Савинова
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«Шанхай Шэньхуа» на выезде одержал крупную победу над командой «Шаньдунь Тайшань» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 3:0.

За гостей дублем отметился Жуан Карлуш (5-я и 30-я минуты) и еще один гол забил Сюй Хаоян (63-я минута).

«Шанхай Шэньхуа» одержал четвертую победу под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который стал главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года. Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 9 очками. «Шаньдунь Тайшань» (4 балла) идет на 7-й строчке.

Китай. Суперлига. 3-й тур
31 мар, 14:35. Jinan Olympic Sports Center Stadium (Цзинань)
Шаньдун Тайшань
0:3
Шанхай Шэньхуа
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
0
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