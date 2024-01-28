В команде Слуцкого три новичка

«Шанхай Шэньхуа» объявил о подписании трех новых футболистов. Состав команды, которую тренирует Леонид Слуцкий, пополнили 29-летний португальский защитник Уилсон Манафа, перешедший из «Гранады», 25-летний китайский полузащитник Гао Тяньи, ранее выступавший за «Бэйцзин Гоань», и 29-летний бразильский нападающий Андре Луис, игравший за «Морейренсе».

Уилсон Манафа. Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети

Андре Луис. Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети