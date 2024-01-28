В команде Слуцкого три новичка
«Шанхай Шэньхуа» объявил о подписании трех новых футболистов. Состав команды, которую тренирует Леонид Слуцкий, пополнили 29-летний португальский защитник Уилсон Манафа, перешедший из «Гранады», 25-летний китайский полузащитник Гао Тяньи, ранее выступавший за «Бэйцзин Гоань», и 29-летний бразильский нападающий Андре Луис, игравший за «Морейренсе».
Уилсон Манафа.
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети
Андре Луис.
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети
Гао Тяньи.
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети
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