«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал 4 победы в 4 матчах с общим счетом 8:0

«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Шаньдун Тайшань» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 3:0.

Победа стала для главного тренера Леонида Слуцкого четвертой в четырех матчах во главе китайского клуба. Ранее «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Мэйчжоу Хакка» (2:0) и «Циндао Вест Кост» (2:0) в чемпионате и «Шанхай Порт» (1:0) — в финале Суперкубка Китая.

Общий счет забитых и пропущенных голов «Шанхай Шэньхуа» в последний четырех встречах 8:0.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.