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Китай

Сегодня, 09:30

В КНР начались слушания по делу о коррупции в футболе

Алина Савинова
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Китайский суд начал слушания по делу бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня, сообщает агентство Xinhua.

Специалист обвиняется в том, что он пользовался своим служебным положением для предоставления преференций третьим лицам, за что получал от них вознаграждение в особо крупных размерах.

Отмечается, что дело о коррупции будет рассмотрено публично в первой инстанции Народного суда средней ступени города Хуанши провинции Хубэй. Слушания состоятся в понедельник и вторник. Перед судом должны предстать пять фигурантов серии антикоррупционных дел.

Согласно данным Global Times, текущая кампания по борьбе с коррупцией проводится в Китае с ноября 2022 года. В целом борьба с коррупцией в КНР вышла на новый этап после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином.

Футбол
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