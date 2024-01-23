Китайцы проведут акцию в поддержку Роналду. Криштиану это понравится
Организаторы китайского турне саудовского «Аль-Насра» придумали необычную акцию в поддержку Криштиану Роналду.
Завтра в Шэньчжэне на 7-й и 52-й минутах матча этой команды с «Шанхаем Шэньхуа» Леонида Слуцкого несколько десятков тысяч болельщиков одновременно поднимут таблички с фамилией и номером знаменитого португальца.
То же самое планируется сделать и 28-го числа в ходе игры с «Чжэцзяном».
Таблички с фамилией и номером Роналду.
Фото Соцсети
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