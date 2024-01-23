Китайцы проведут акцию в поддержку Роналду. Криштиану это понравится

Организаторы китайского турне саудовского «Аль-Насра» придумали необычную акцию в поддержку Криштиану Роналду.

Завтра в Шэньчжэне на 7-й и 52-й минутах матча этой команды с «Шанхаем Шэньхуа» Леонида Слуцкого несколько десятков тысяч болельщиков одновременно поднимут таблички с фамилией и номером знаменитого португальца.

То же самое планируется сделать и 28-го числа в ходе игры с «Чжэцзяном».