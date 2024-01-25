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Китай

Сегодня, 15:47

Слуцкому нашли защитника в «Гранаде»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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29-летний правый защитник Уилсон Манафа может продолжить карьеру в «Шанхае Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Этот игрок, принадлежащий испанской «Гранаде», должен прилететь в Шанхай для прохождения медицинского обследования. Китайский клуб опередил бразильский «Ботафого», который уже объявил о трансфере португальца, но затем сообщил о возникновении проблем в организации перехода.

По данным Transfermarkt, Манафа, перейдя в «Гранаду» из «Порту» в августе 2023 года, заключил контракт, действующий до 30 июня 2025-го. Стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

ФК Гранада
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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