Слуцкий: «Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что будет очень горд, если кто-то из китайских футболистов, с которыми он работает, отправится играть в Европу.

«Моя цель — это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу. Здесь для меня очень много вызовов — это и развитие клуба, и азиатская Лига чемпионов, и развитие игроков, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране, совершенно другой футбольной культуре», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Ранее Слуцкий рассказал, какой футбол планирует поставить в «Шанхай Шэньхуа».

52-летний российский тренер возглавил китайский клуб в конце декабря 2023 года. Контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года. Вместе со Слуцким «Шанхай Шэньхуа» будут работать Василий Березуцкий и Олег Яровинский. К работе они приступили с 1 января 2024 года.